Gevaarlijke ‘poepbacterie’ in zeewater populaire Franse badplaatsen

update Ook Italië evacueert burgers uit Niger, speciale vlucht in Rome geland

Een week na de militaire staatsgreep in Niger is ook Italië gestart met evacuaties uit het Afrikaanse land. Een speciale vlucht is vertrokken uit de Nigerese hoofdstad Niamey, maakte de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken Antonio Tajani in de nacht op woensdag bekend. Het vliegtuig is woensdagochtend in Rome geland.