Gevaarlijke varkenslintworm aangetroffen in hersenen drie Belgische scholieren: ‘Laatste geval in jaren 90’

,,Twee kinderen kregen last van epileptische aanvallen en bij hen werden de larven in de hersenen aangetroffen”, vertelt directrice van Het Molentje Griet Rossau. ,,Toen een derde leerling ook epileptische aanvallen kreeg, hebben we hem meteen naar het UZA gestuurd en vanaf toen was het alle hens aan dek. Het laatste gekende geval van de varkenslintworm in de westerse wereld situeert zich in New York in de jaren 90. De enige plaats waar die nu nog voorkomt, zijn landen in Zuid-Amerika, Zuidoost-Azië en onder de Sahel.”