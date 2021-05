Gevaccineerde Polen maken kans op grote geldprijs of nieuwe auto in coronaloterij

Tot dusver hebben 18,3 miljoen Polen, op een bevolking van ruim 37 miljoen, een inenting gekregen. 5,6 miljoen van hen zijn al volledig ingeënt. Vaccinatieminister Michal Dworczyk zegt dat hoewel 69 procent van de Polen welwillend tegenover inenting staat, de grootste uitdaging is om ze daadwerkelijk zover te krijgen.



De Poolse premier Mateusz Morawiecki was eerder positief over het tempo waarin het vaccinatieprogramma in zijn land zich voltrekt. Morawiecki zei begin deze maand dat iedereen die een prik wil die rond juli kan hebben gehad. Ook wil hij intentingen voor 16- en 17-jarigen versneld mogelijk maken.



Door gevaccineerden een kans op een prijs te bieden, hoopt de Poolse regering de bevolking aan te moedigen de prik te gaan halen. Voor de campagne is 31 miljoen euro uitgetrokken. De loterij gaat op 1 juli van start. Elke tweeduizendste deelnemer ontvangt voor de loterij begint sowieso al 110 euro.