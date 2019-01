Gevangene bestraft voor maken ijspret-filmpje van Marc Dutroux

De video verscheen afgelopen weekend op de sites van Franstalige kranten in België. Te zien is dat de 62-jarige Dutroux in korte broek op een binnenplaats in de gevangenis van Nijvel wandelt en af en toe over het ijs glijdt.



De beruchte kindermoordenaar, die in 2004 tot levenslang werd veroordeeld, toont zich op de binnenplaats van de gevangenis van Nijvel, waar hij in zijn eentje wordt gelucht, als een kind zo blij met de bevroren waterplasjes.