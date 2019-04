Gevangenen krijgen tranen in hun ogen van wildvreemd bezoek

Ze waren met z'n vieren, die avond in 2007 - de jongste van het groepje pas 16 jaar. Geld hadden ze nodig, dachten ze. Ze kozen een afgelegen huis in de Amerikaanse staat Pennsylvania en met het idee dat ze iets zouden kunnen stelen, lokten ze de bewoner met een smoesje over een kapotte auto naar buiten.



Een van hen trok een pistool; de bewoner greep het vast en vocht met zijn belager. Die schoot op de heup van de man. Lorenzo Schrijver, geboren in de omgeving van Zutphen, verklaarde later dat hij op dat moment 'schiet nog een keer' heeft gezegd. Hij was destijds 21, net verhuisd naar de VS en op rooftocht met jongens die 'stoer' wilden doen voor elkaar. Althans, zo kijkt hij er nu tegenaan.



Zijn kameraad schoot opnieuw. Schrijver stelde nog voor het alarmnummer te bellen, volgens rechtbankdocumenten, maar zijn vrienden voelden daar niet voor. De 65-jarige bewoner overleefde de overval niet.