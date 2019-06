Gevreesde Italiaanse maffiabaas kort voor uitlevering ontsnapt uit gevangenis Uruguay

Een van de meestgezochte maffiabazen van Italië, Rocco Morabito (53), is kort voor zijn uitlevering aan Italië ontsnapt uit een gevangenis in de Zuid-Amerikaanse republiek Uruguay. Morabito werd in 2017 in Uruguay gearresteerd. Op het moment van zijn aanhouding had hij daar 13 jaar onder een valse naam in luxe geleefd.

Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken in Uruguay is de ‘cocaïnekoning van Milaan’ (Morabito's bijnaam, red.) afgelopen zondag ontsnapt door een gat in het dak van de gevangenis in hoofdstad Montevideo. Niet alleen de maffiabaas slaagde erin weg te komen. Ook drie andere gedetineerden, die wachtten op uitlevering aan Argeninië en Brazilië, zijn spoorloos. Na zijn geruchtmakende ontsnapping beroofde Morabito in de buurt van de gevangenis een boer. Met zijn geld is hij vervolgens op de vlucht geslagen. Een klopjacht naar de vier ontsnapte criminelen heeft nog niets opgeleverd

Morabito had voor zijn aanhouding, nu twee jaar geleden, een rijk bestaan. Hij ging met een Braziliaans paspoort door het leven als Francisco Attilio Capelletto Souza en woonde in een statige bungalow in vakantieoord Punta del Este aan de kust. Buurtbewoners hadden niet in de gaten wie hij in werkelijkheid is. ,,Het was een uiterst vriendelijke, onopvallend levende man”, verklaarde een buurman nadat de gevreesde Rocco door de mand was gevallen. Volgens de politie was de Italiaan tijdens zijn verblijf in Uruguay nooit betrokken geweest bij criminele activiteiten. ,,Zo bleef hij netjes onder de radar van justitie.”

Creditcards

In de woning werden 12 creditcards, 13 smartphones en een pistool aangetroffen. De Italiaan wordt nog steeds gezien als een van de hoogste bazen van maffiagroepen die onder de naam N’drangheta opereren vanuit de zuidelijke regio Calabrië en Cosa Nostra van Sicilië. De illustere club, die honderden leden heeft, regelde jarenlang de drugssmokkel tussen Zuid-Amerika, Milaan en andere delen van Europa. Om die reden werd Morabito, voordat hij ontsnapte naar Uruguay, veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 jaar. Volgens justitie in Italië kan de man verantwoordelijk worden gehouden voor zeker 80 procent van de cocaïnehandel in Europa met een jaaromzet van vele miljarden euro's.

De ontsnapte Italiaan is inmiddels op internationale opsporingslijsten gezet. De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini is woest over de ontsnapping van de maffiabaas. ,,Het is onthutsend en zeer ernstig dat zo iemand kort voor uitlevering aan Italië de kuierlatten neemt.” Salvini eist een onderzoek naar de veiligheidsmaatregelen in de gevangenis in Montevideo. ,,Ik roep de directie ter verantwoording. We gaan hoe dan ook door met het speuren naar Morabito. Dit N’drangheta-kopstuk mag niet in vrijheid leven maar hoort voor de rest van zijn leven achter de tralies.”

