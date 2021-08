Gewaagde Franse evacuatie werd vanaf april al voorbereid: 'Hele operatie van tevoren uitgedacht’

Video Aangrijpen­de beelden: mensen klampen zich vast aan vliegtuig Kaboel en storten naar beneden

16 augustus Sinds de taliban de touwtjes in handen hebben in Afghanistan, is er chaos en paniek uitgebroken. Inmiddels zijn er op sociale media al beelden opgedoken waarop te zien is hoe radeloze mensen op Amerikaanse vliegtuigen proberen te klimmen om zo het land te ontvluchten.