Geweld Gaza laait weer op; Palestijnse tieners gedood

Luchtalarm

Israël voerde zaterdag tientallen luchtaanvallen uit op de Gazastrook. Op hun beurt vuurden Palestijnse militanten tientallen raketten af op Israël. Daarbij zijn volgens getuigen drie Israëliërs in de stad Sderot gewond geraakt. Ook ging volgens de Israëlische legerradio het luchtalarm af in de stad Ashkelon ten noorden van de Gazastrook. Of de stad daadwerkelijk is geraakt door Palestijnse raketten is niet bekend.