Geweld tegen vrouwen neemt wereldwijd toe door coronamaatregelen

Door de lockdown vanwege het coronavirus is het geweld tegen vrouwen in onder meer Frankrijk, Italië, Turkije Rusland, Mexico, Colombia en Israël fors toegenomen. In Rusland is het aantal gemelde incidenten zelfs meer dan verdubbeld. In april kwamen ruim 13.000 klachten binnen bij speciale meldpunten. In maart, toen er nog geen streng uitgaansverbod gold, waren er iets meer dan 6000 meldingen over huiselijk geweld.

De speciale gezant van de regering voor mensenrechten noemt het een groot probleem dat vrouwen nu vaak het huis niet kunnen verlaten om naar de politie te stappen of op een andere manier hulp te zoeken. Ze wil dat vrouwen ook tijdens de Russische quarantaine de mogelijkheid krijgen om zich in blijf-van-mijn-lijfhuizen in veiligheid te brengen.

Hotels

In Frankrijk waren een week na de lockdown 30 procent meer meldingen dan normaal. En in Duitsland huurden verschillende gemeenten hotels voor slachtoffers van geweld in de privésfeer.

In Mexico zijn in de eerste drie maanden van 2020 8 procent meer vrouwen vermoord dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat meldt persbureau Reuters op basis van gegevens van de Mexicaanse overheid. Mexicaanse vrouwenrechtenactivisten schrijven de toename toe aan de coronamaatregelen.

Volgens de mensenrechtenorganisatie Amnesty International is ook in Hongarije het huiselijk geweld door de coronamaatregelen verdubbeld. door de coronamaatregelen waarschijnlijk meer huiselijk geweld plaatsvindt.

Gendergerichte aanpak

Antionio Guterres, Secretaris-generaal van de Verenigde Naties, riep overheden eerder op om met maatregelen te komen om de slachtoffers alsnog te beschermen. ,,We moeten manieren vinden waarop vrouwen toch hulp kunnen zoeken zonder dat de dader daarachter komt.’’ Een pandemie vraagt volgens Gueterres een gendergerichte aanpak op veel domeinen.

Quote We moeten manieren vinden waarop vrouwen toch hulp kunnen zoeken zonder dat de dader daarachter komt Antionio Guterres, Secretaris-generaal van de Verenigde Naties De VN-baas pleit voor een waarschuwingssysteem bij supermarkten en apotheken, waar vrouwen hun verhaal kunnen doen zonder dat hun partner gealarmeerd wordt. Daar heeft Nederland alvast gehoor aan gegeven. Om de kwetsbare vrouwen te helpen, is er een codewoord in het leven geroepen. Slachtoffers van huiselijk geweld kunnen door het noemen van ‘masker19' bij de apotheek aangeven dat ze hulp nodig hebben. Een apotheker zal na het horen van het codewoord het slachtoffer in contact brengen met hulporganisatie Veilig Thuis.



Ook kent ons land sinds kort een campagne om huiselijk geweld tegen te gaan. Met advertenties op tv, radio en online hopen de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Justitie en Veiligheid slachtoffers en omstanders aan te moedigen om hulp te zoeken.