Gewonden bij schietpartij centrum Zweedse stad Helsingborg

De melding van de schietpartij arriveerde rond 20:00 bij de politie. Hulpdiensten kwamen daarop meteen grootschalig in actie. Diverse gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, er is veel politie op de been.



Het incident vond plaats in bij de Gustav Adolf-kerk, in het zuidelijke deel van het stadshart van Helsingborg. Hoeveel gewonden er zijn, blijft voorlopig onduidelijk. ,,We hebben voorlopig geen informatie over het letsel," vertelde Rickard Lundqvist van het politiekorps Helsingborg aan het Zweedse Aftonbladet.



,,We waren op weg naar de bioscoop, ik en een paar vrienden. Toen hoorden we schieten en een vriend zag ik een man omvallen," vertelt een ooggetuige aan het Helsingborgs Toen was er een man die op een motorfiets tegen het verkeer op Södergatan vloog, vertelt een ooggetuige aan het Helsingborgs Dagblad.



Het Zuid-Zweedse Helsingborg ligt circa 65 kilometer ten noorden van Malmö en telt ruim 140.000 inwoners. Daarmee is het de achtste stad van Zweden.



Hoewel er normaliter weinig gebeurt in Helsingborg, werd de stad op 18 oktober vorig jaar opgeschrikt toen een bomexplosie het politiebureau van Helsingborg beschadigde. Bovendien volgt de shooting een week na de schietpartij in Mälmo waarbij drie mannen van 19, 27 en 29 jaar werden gedood in een internetcafé. Ook vielen er meerdere gewonden. Volgens de politie is er een bendeoorlog gaande.