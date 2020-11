Gewonden door steekpartij in Duitsland: een van hen in levensgevaar

Door een steekpartij in het Duitse Oberhausen (Noordrijn-Westfalen) zijn donderdagavond vijf mensen gewond geraakt. Onder hen is ook de vermoedelijke dader. Een van de slachtoffers verkeert in levensgevaar, bericht Focus Online. Volgens de politie gaat het mogelijk om een uit de hand gelopen familieruzie.