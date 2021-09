Gewonden en schade door windhoos bij Duitse havenstad

Franse influencer in gevangenis voor verduiste­ring van 5,8 miljoen euro aan Franse coronas­teun

27 september De Franse influencer Paul Antony (PA7) zit in de gevangenis na ervan te zijn beschuldigd 5,8 miljoen euro aan coronasteun te hebben verduisterd. Het leven in de cel staat in schril contrast met de luxe waar hij zich eerst in wentelde.