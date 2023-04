Gezondheid van Italiaanse oud-premier Berlusconi verbetert

Met video Toeschou­wers zingen hard en vals mee: musical The Bodyguard in Manchester stilgelegd

In Manchester is vrijdagavond de musical The Bodyguard stilgelegd, omdat een paar mensen in het publiek storend bleven meezingen met de liedjes. De twee ‘zangeressen’ werden uit de zaal gezet, maar er ontstond zo veel onrust dat de voorstelling helemaal werd stopgezet. Zelfs de politie moest opdraven.