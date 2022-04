Gezonken vrachtschip bij Tunesië dreigt diesel te verliezen

Oorlog Oekraïne LIVE | Moskou beweert Marioepol te hebben veroverd, president Zelenski waarschuwt voor einde onderhande­lin­gen

Het Russische ministerie van Defensie claimt Marioepol ‘geheel te hebben schoongeveegd’. De staatspersbureaus Tass en RIA maakten vanavond bekend dat er geen Oekraïense troepen meer actief zijn in het stedelijk gebied van de havenstad. Slechts enkele leden van het Azovbataljon, die zich hebben verschanst op een industrieel complex, houden nog stand maar zijn volledig afgesneden van de buitenwereld. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.

22:45