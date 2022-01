Ghislaine Maxwell wil nieuw proces na uitlatingen jurylid in media

Diane (70) 14 uur bekneld onder puin na explosie in flat: ‘Ze zat in dezelfde stoel, alleen een verdieping lager’

Het is een wonder dat Diane Bellings (70) gisteravond na meer dan 14 uur levend onder het puin vandaan werd gehaald na de gasexplosie in het Belgische Turnhout. Dat zegt brandweercommandant Luc Faes. Hij legt uit hoe ze de reddingspoging van de vrouw verliep: ‘Ze is zittend op haar stoel letterlijk een verdieping naar beneden gevallen.’

