Ghislaine Maxwell zelf óók beschuldigd van seksueel misbruik

De documenten zijn afkomstig van een inmiddels afgehandelde rechtszaak die in 2015 tegen Maxwell werd aangespannen door Virginia Roberts Giuffre. Zij beschuldigde Maxwell ervan zelf ook minderjarige meisjes seksueel te hebben misbruikt. Daarnaast zou ze zich hebben voorgedaan als Epsteins ‘hoerenmadam’ en hem hebben geholpen Giuffre als ‘seksslavin’ ter beschikking te stellen aan invloedrijke mannen over de hele wereld onder wie de Britse prins Andrew, oud-gouverneur van New Mexico Bill Richardson en advocaat Alan Dershowitz. In de vrijgegeven documenten beschuldigd Giuffre Epstein ervan haar te hebben gerekruteerd toen ze nog maar 15 jaar oud was.