‘Gif in lichaam Navalny gevaarlijk voor omgeving’, Russische arts ontkent vergiftiging

videoIn het lichaam van Aleksej Navalny is een dodelijk gif aangetroffen, dat niet alleen voor hem levensbedreigend is, maar voor zijn hele omgeving gevaarlijk is. Dat meldde Ivan Zjdanov, directeur van Navalny’s anticorruptiefonds, die samen met Navalny’s vrouw Joelia vanmorgen de pers te woord stond. De russische arts van Navalny ontkent dat er gif is aangetroffen.

Volgens Zjdanov kwam een politieagent de spreekkamer binnen waar het tweetal met de behandelend arts zat te praten. ,,Hij liet zijn telefoon zien en zei: kijk, deze stof hebben we gevonden. De arts zegt: ‘Nou oké, dan hebben jullie dat gevonden. Ik heb verder geen informatie.’ We vroegen de agent: wat voor stof is het? Waarop ze antwoordde dat dat onderzoeksgeheim is. Maar dat het gevaarlijk is voor Navalny en voor iedereen om hem heen. Iedereen moet volgens de agent pakken aan.’’

Volgens een verklaring van Navalny’s anticorruptiefonds is het gif precies de reden dat de artsen Navalny niet op transport naar Duitsland willen hebben: daar zou kunnen worden vastgesteld om wat voor gif het gaat. In Omsk staat inmiddels een vliegtuig klaar met Duits medisch personeel en apparatuur om de Russische oppositieleider op te halen.

De Russische arts in Omsk heeft vandaag verklaard dat er ‘geen enkel gif’ is aangetroffen in bloed van Navalny. ,,We gaan er niet meer van uit dat hij is vergiftigd en hebben de diagnose gesteld. De vrouw en broer van Navalni zijn hier van op de hoogte gebracht”, aldus de arts Anatoli Kalinitsjenko, die verder niks over de kwaal zei. De patiënt is volgens de arts nog weg erg instabiel.

Volledig scherm Aleksej Navalny, hier in 2018. © AFP

Volledig scherm Joelia Navalnaya, de vrouw van Aleksej Navalny. © REUTERS

Noodlanding

Aleksej Navalny werd donderdagochtend vroeg onwel toen hij van Tomsk terugvloog naar Moskou. Hij raakte zelfs bewusteloos en moest na een noodlanding in Omsk met spoed naar het ziekenhuis worden overgebracht. Daar ligt hij sindsdien aan de beademing. Hij is nog steeds in coma.

Eerder afgelopen nacht ontstond al onenigheid tussen de artsen in het ziekenhuis van Omsk en het team van Navalny en diens echtgenote. Navalny’s woordvoerder Kira Jarmisj schreef op Twitter dat de dokters weigerden toestemming te verlenen om de patiënt te laten overbrengen naar Duitsland, omdat zijn conditie niet stabiel genoeg zou zijn.

Jarmisj schreef dat het transportverbod evenwel Navalny’s leven bedreigt. ,,Om in een ziekenhuis in Omsk te blijven zonder apparatuur en zonder diagnose in de huidige situatie is dodelijk gevaarlijk.’’ Ze noemde de toestemmingsweigering een ‘aanslag op zijn leven’. Volgens haar is deze beslissing niet genomen door doktoren, maar door het Kremlin.

Dokters vervangen

Zjdanov zei op zijn beurt dat de doktoren aanvankelijk de documenten en apparatuur voor het transport van Navalny hadden voorbereid, maar dat ze vervolgens leken te worden ‘vervangen’. De directeur van het anticorruptiefonds merkte op dat alle benodigde documenten klaar waren voor transport.

Medestanders van Navalny, onder wie zijn chef-staf Leonid Volkov, zeiden donderdag al dat artsen weigerden de politicus te vervoeren om te voorkomen dat sporen van het gif in zijn lichaam zouden worden gevonden.

Donderdag vroegen de medewerkers van Navalny het Kremlin nog om te helpen toestemming te krijgen om de politicus naar een kliniek in het buitenland te vervoeren. Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov zei dat Rusland klaar was om te helpen. De leiders van Duitsland en Frankrijk, Angela Merkel en Emmanuel Macron, boden daarop direct hulp aan om Navalny naar Europa over te brengen. In de nacht van 21 augustus vertrok een vliegtuig van Duitsland naar Omsk om de politicus op te halen.

Alexej Navalny is al jaren de plaaggeest van het Kremlin. Lees hier een portret van een vasthouder die niet bang is voor Vladimir Poetin.

