‘Gif in lichaam Navalny zelfs gevaarlijk voor zijn omgeving’

Een kopje thee en een schreeuw van pijn: wat gebeurde er met Aleksej Navalny?

20 augustus Is Aleksej Navalny de zoveelste Rus die zijn tegenstand jegens de gevestigde orde moet bekopen met een aanslag op zijn leven? Zijn medestanders zijn ervan overtuigd dat hij is vergiftigd. Navalny ligt in coma in een ziekenhuis in Omsk, nadat hij onwel werd in het vliegtuig.