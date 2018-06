Gijzeling Parijs: 'Man met bom houdt minstens twee personen vast'

Lokpedo­fiel Tony Kirwan redt kinderen uit handen van pooiers

14:20 ,,Het is mijn werk om de pedofiel uit te hangen’’, zegt Tony Kirwan in de documentaire How to Catch a Pimp, die vandaag wordt uitgezonden op de Australische televisie. Door zich voor te doen als potentiële klant redde Kirwan honderden minderjarige Filipijnse meisjes uit handen van hun pooiers.