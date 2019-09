‘Gijzelingen’ door dreigend bankroet Thomas Cook: ‘Maar Nederlanders komen sowieso thuis’

Hermetisch afgesloten hekken met gewapende bewakers voor de poort. Het draadloze internet ging uit. Sleutels van kamers en appartementen bleven in de kluis. Uit vrees voor een faillissement van reisbureau Thomas Cook nam een hotel in Tunesië geen enkel risico. Toeristen mochten het terrein pas verlaten als ze bij de receptie duizenden euro’s afrekenden.

Vanuit Groot-Brittannië volgde meteen actie. De gasten werden vergoed. Op zonnige locaties in Europa, het Midden-Oosten en op Caribische eilanden houden honderdduizenden klanten van Thomas Cook nerveus het nieuws in de gaten. Om klokslag middernacht moet het oudste reisbureau ter wereld een bankgarantie van 226 miljoen euro veilig hebben gesteld om de ondergang te voorkomen.

Artikel gaat verder onder het kader

Terugreis Nederlanders niet in gevaar Woordvoerder Hanita van der Meer van Thomas Cook Nederland ‘kan nog niet zeggen’ hoeveel Nederlandse reizigers op dit moment via Thomas Cook of dochter Neckermann Reizen op vakantie zijn. In totaal zijn 600.000 toeristen met de organisatie op vakantie, onder wie meer dan 10.000 Belgen. Of het aantal Nederlanders in dezelfde orde van grootte ligt? ,,Daar doe ik geen uitspraken over. Maar voorlopig gaan alle vakanties door zoals gepland. Mocht er iets veranderen, dan zullen we onze klanten informeren.” Van der Meer bestrijdt dat Nederlandse vakantiegangers zich zorgen zouden moeten maken over hun terugreis naar Nederland. ,,We zijn aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden. Dat betekent dat de terugreis niet in gevaar is.”

Het bedrijf geeft de onzekerheid over de Brexit de schuld van de benarde financiële situatie. In werkelijkheid worstelt het instituut binnen de reisbranche met talloze problemen. Door stijgende kerosineprijzen, het zwakke pond, terrorismedreigingen, een hittegolf in Europa en toegenomen concurrentie zwalkt Thomas Cook al jaren als een verdwaasde dronkenlap door een labyrint.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Wanhopige toeristen op de luchthaven van Antalya vragen zich af of ze nog wel thuis zullen komen voor de touroperator failliet gaat. © Reuters/Twitter

Cultureel erfgoed

In Groot-Brittannië kunnen generaties de gevleugelde slogan ‘Don’t just book, Thomas Cook it’ opdreunen. Het reisbureau hoort net zo bij het culturele erfgoed als thee, donker bier en de eigenaardige voorliefde voor in de rij staan. Nostalgie alleen kan Thomas Cook, in 1841 opgericht door een geheelonthouder, niet overeind houden. Zonder hulp van buitenaf is het ten dode opgeschreven.

Het Chinese Fosun Tourism kocht onlangs al een meerderheidsbelang. Met een noodpakket van een miljard euro moest het winterseizoen worden overbrugd. Schuldeisers willen echter nog een extra buffer van 226 miljoen euro zien. Over deze deal onderhandelen stakeholders vandaag koortsachtig bij advocatenkantoor Slaughter & May in Londen. Weinigen rekenen op witte rook.

Economische klap

Met ruim 21 duizend werknemers, meer dan honderd eigen vliegtuigen en bijna tweehonderd eigen hotels zou een faillissement een gevoelige economische klap betekenen. De regering lijkt echter niet van zins om bij te springen. Wel wordt koortsachtig gewerkt aan Operation Matterhorn, een missie om alle mogelijk gestrande Britse reizigers naar huis te brengen. In totaal zou het om ongeveer 150 duizend personen gaan.

Lees verder onder de video

Reizigers hoeven zich, als het goed is, geen zorgen te maken. De pakketten van Thomas Cook beschikken over een speciaal keurmerk, waardoor klanten financieel zijn gewaarborgd bij een eventueel faillissement. Deze zogenaamde Atol-bescherming verloopt echter bijna. Het lijkt onwaarschijnlijk dat dit kwaliteitszegel opnieuw wordt verleend. Deze wetenschap maakt de onderhandelingen over een noodinjectie extra lastig.

Huwelijksreizen

Ondertussen lopen de gemoederen steeds hoger op. De ‘gijzeling’ in Tunesië lijkt slechts het begin van een drama. Toeristen vrezen op straat te worden gegooid. Zorgvuldig geplande huwelijksreizen dreigen in het water te vallen. Thomas Cook verliest het laatste restje goodwill bij miljoenen klanten en uitbaters van resorts. De beroemde slogan, die Britten aan zon, zee en strand doet denken, roept nu vooral woede op.