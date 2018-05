Giuliani: Trump betaalde zelf voor zwijggeld pornoactrice

Dat is een opmerkelijke bewering, omdat Trump altijd heeft gezegd niets te weten van een affaire of van zwijggeld. Advocaat Cohen beweerde aanvankelijk dat hij de pornoactrice, wier echte naam Stephanie Clifford is, uit eigen zak had betaald uit eigen initiatief. De actrice heeft een rechtszaak aangespannen tegen de advocaat waarin ze hem beschuldigt van laster omdat hij de geloofwaardigheid van Daniels in twijfel zou hebben getrokken. Cohen liet eerder weten zich te beroepen op zijn zwijgrecht, nadat de FBI onlangs zijn huis, kantoor en hotelkamer was binnengevallen.