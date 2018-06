'Glimlachende' Savini wil geen strijd met EU-ministers

,,Wat moet ik zeggen tegen degenen die bang zijn voor deze regering? We zijn elegant, we glimlachen, we zijn democratisch'', aldus de leider van de rechtse populistische Liga zaterdag vlak voor de militaire parade tijdens de Dag van de Republiek in Rome. De komende uren zal hij praten met de andere ministers van Binnenlandse Zaken van Europese landen 'met wie ik samenwerk en niet zal redetwisten'. Vrijdag werd de nieuwe eurosceptische regering bestaande uit de Lega en de Vijfsterrenbeweging, beëdigd. Salvini had onmiddellijk duidelijk gemaakt dat het uitzetten van 'iIllegalen' voor hem prioriteit heeft. De regering wordt met veel wantrouwen bekeken. In Brussel kon commissievoorzitter Juncker gisteren zijn ergernis al niet onderdrukken .

Sicilië

Zondag reist de Legaleider naar Sicilië: ,,Dit is onze grens." Op Sicilië landen de meeste schepen met migranten. ,,Ik wil de overeenkomsten verbeteren met de landen waar de duizenden wanhopige mensen vandaan komen, in ons eigen en hun belang.''

Dinsdag komen de EU-ministers van Binnenlandse Zaken in Luxemburg bijeen om de hervorming te bespreken van de Dublin-verordening, die de behandeling van asielzoekers regelt. Het is niet duidelijk of Salvini zelf op de vergadering aanwezig zal zijn, aangezien op dezelfde dag het vertrouwen in de nieuwe regering in de Italiaanse Senaat zal worden uitgesproken.