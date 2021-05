Golven van 14 meter beuken in op Indiase westkust, tienduizenden mensen geëvacueerd

India heeft af te rekenen met een nieuwe beproeving. Terwijl het coronavirus het land nog altijd stevig in zijn greep heeft, wordt de westkust nu ook geteisterd door een tropische storm. Die veroorzaakt golven tot 14 meter hoog. Duizenden mensen zijn op de vlucht voor het water. Er zouden al zeker zes doden zijn gevallen in de westelijke staten Goa en Karnataka.

Wind en regen hebben al verscheidene bomen ontworteld en huizen doen instorten en er is vrees voor zware overstromingen. 31 boten zijn vermist. De tropische cycloon Tauktae haalt windsnelheden tot 160 kilometer per uur en zal de komende dagen waarschijnlijk nog in kracht toenemen. Verwacht wordt dat hij dinsdagmorgen aan land zal komen in de westelijke staat Gujarat, met windsnelheden tot 175 kilometer per uur.

Volledig scherm © AFP

Bijna 150.000 inwoners uit dorpen aan de kust en in laaggelegen gebieden worden nu geëvacueerd. De operatie moet zondagavond achter de rug zijn, aldus de plaatselijke regering.

‘Onvoorspelbaar’

Volgens directeur Mrutunjay Mohapatra van het Meteorologisch Instituut India is de situatie op zee op dit moment onvoorspelbaar. ,,De golven langs de kust van de oost-centrale Arabische Zee zijn 14 meter hoog en kunnen vloedgolven veroorzaken. De cycloon boven de Arabische Zee is de afgelopen twaalf uur enorm in kracht toegenomen. Hij zal vermoedelijk naar het noorden of noordwesten trekken en aan intensiteit winnen.”

Volledig scherm © EPA

Reddingsdiensten van leger, marine en kustwacht zijn massaal uitgerukt en dragen speciale pakken die hen moeten beschermen tegen het coronavirus, dat nog altijd over het land raast.

Gujarat is een van de staten die het zwaarst getroffen zijn door de coronapandemie. Er wordt bekeken hoe de elektriciteitsaanvoer naar ziekenhuizen en andere medische voorzieningen veiliggesteld kan worden. Er zal de komende twee dagen ook niet gevaccineerd worden door de storm.

Volledig scherm © AFP

Dodentol

In India zijn officieel intussen meer dan 270.000 mensen gestorven door Covid-19, maar aangenomen wordt dat de dodentol in werkelijkheid nog veel hoger ligt. De afgelopen 24 uur kwamen er meer dan 4.000 doden bij. Het aantal nieuwe gerapporteerde besmettingen kwam zondag op 311.170 in 24 uur. Ziekenhuizen kunnen de toestroom van patiënten nauwelijks aan.

Volledig scherm © AP

Hoewel India de grootste vaccinproducent ter wereld is, heeft nog maar 10 procent van de bevolking een eerste prik gekregen. Amper 2,9 procent van de 1,35 miljard inwoners is al volledig gevaccineerd.