Google niet bang voor miljardenboete

Google, aldus Vestager, zag al in een heel vroeg stadium welke kansen en risico’s de snelle overgang van desktop naar mobiel bood, en besloot daarop keihard in te spelen. ,,Google heeft Android gebruikt als een middel om de dominantie van zijn zoekmachine verder te versterken”, aldus de Deense. ,,Die praktijken hebben concurrenten de kans op eerlijke concurrentie en innovatie ontzegd.” En daarmee dus ook de consumenten benadeeld.



In 2016, zo registreerde haar staf, liep meer dan 95 procent van de zoekopdrachten op Android via Google search, het was een ‘must-have’-app die alle concurrenten het nakijken gaf. Dat is des te belangrijker omdat meer dan de helft van het internetverkeer al via smartphones of tablets loopt, aldus Vestager. ,,Je ziet het om je heen: in de meeting room of aan de dinertafel gaat de hand al snel naar de smartphone.”



Het bedrijf is blijkbaar hardleers, want ook vorig jaar kreeg Google al een megaboete van 2,42 miljard, toen omdat het de zoekresultaten van zijn eigen dienst Google Shopping voortrok.