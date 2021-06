Gouden Amerikaanse munt levert 15,5 miljoen euro op

Niet de hele bescheiden voorraad werd in een museum gelegd of omgesmolten, er verdwenen ook een aantal exemplaren. De politie wist de meeste te achterhalen, op één na voor zover bekend. Die kwam terecht in de particuliere verzameling van de Egyptische koning Farouk. Via via kwam het kostbare stuk weer in Amerikaanse handen. Wie de laatste koper is, is niet bekendgemaakt.