Gouverneur: Texas bouwt eigen muur aan grens met Mexico

Bejaarde boef: beruchte Italiaanse crimineel (79) na meerdere ontsnappin­gen opgepakt

De beruchte Italiaanse crimineel Graziano Mesina is vandaag gearresteerd op Sardinië. Een speciaal politieteam hield de 79-jarige man, die een groot deel van zijn leven doorbracht in de gevangenis, aan in het dorp Desulo.

18 december