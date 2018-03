Grafitti 'Jezus loves Nachos' is nu beschermd

Amerikaanse tiener opgepakt na verstoppen bom in school

17:18 Een tiener in de Amerikaanse staat Utah is opgepakt nadat hij maandag een bom zijn school binnensmokkelde. De jongen verstopte de bom, die in een rugzak zat, in het schoolgebouw, maar het explosief kwam niet tot ontploffing. Volgens de politie heeft de jongen sympathieën voor Islamitische Staat (IS).