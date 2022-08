Gratis tampons en maandverband moeten einde maken aan menstruatiearmoede in Schotland

Menstruatiearmoede, in het Engels ‘period poverty’ genoemd, is het fenomeen waarbij mensen die menstrueren geen geld hebben om de nodige hygiëneproducten te kopen.

,,Gratis in menstruatieproducten voorzien is van fundamenteel belang voor gelijkheid en waardigheid, en neemt de financiële hindernissen weg om toegang te krijgen tot die producten”, onderstreept de Schotse minister van Justitie Schona Robison in de verklaring. ,,Dit is des te belangrijker nu mensen moeilijke keuzes maken als gevolg van de crisis rond de kosten van levensonderhoud en we willen niet dat iemand zich in een positie bevindt waarin ze geen toegang hebben tot menstruatieproducten.”