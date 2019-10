Greenpeace beklimt uit protest oude olieplatforms Shell op Noordzee

In opslagtanks van drie van de platforms zit opgeteld nog zo'n 11.000 ton aan olie en chemicaliën, schreef minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) onlangs aan de Tweede Kamer. Ook zij vindt dat Shell de platforms moet opruimen en heeft bezwaar gemaakt bij de regering van het Verenigd Koninkrijk, die van plan is Shell een vergunning te geven om delen van de olieplatforms te laten staan. Ook Duitsland heeft bezwaar gemaakt. ,,De plannen van Shell zijn schandalig en gaan lijnrecht in tegen internationale afspraken om de zee te beschermen”, vindt directeur Joris Thijssen van Greenpeace Nederland. ,,De 11.000 ton olie die nog in de fundering van de platforms ligt opgeslagen zal vroeg of laat in de zee terechtkomen. Dat is onacceptabel. De Noordzee is geen vuilnisbelt.”

Beste optie

Shell zegt dat het besluit over de platforms is genomen op basis van jarenlang onderzoek en na overleg met talloze betrokkenen. ,,Onze voorstellen zijn pas ingediend toen we ervan waren overtuigd dat dit de beste optie was: veilig, milieutechnisch in orde, technisch haalbaar en maatschappelijk verantwoordelijk", aldus het bedrijf.



Greenpeace voerde in 1995 uitgebreid actie tegen plannen van Shell om het platform Brent Spar af te laten zinken. Onder druk van een boycot besloot het bedrijf daar toen van af te zien. Later bleek dat cijfers die Greenpeace had genoemd over de hoeveelheid olie die nog in het platform zou zitten, sterk overdreven waren.