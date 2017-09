Grenzen blijven open na brexit-deal

De periode moet ingaan nadat het officiële termijn afloopt in maart 2019. In ruil daarvoor wordt voldaan aan de financiële verplichtingen aan de EU van naar schatting ongeveer 20 miljard euro.



May beloofde ook de grenzen open te houden voor EU-burgers, maar nieuwkomers moeten zich registreren. De rechten voor immigranten uit Europa die al in Groot-Brittannië zijn gevestigd, worden vastgelegd in de uiteindelijke brexit-deal. Rechters kunnen jurisprudentie van het Europese Hof hanteren bij disputen. ,,We willen dat jullie blijven'', zei May tegen de ongeveer drie miljoen Europeanen. ,,We stellen jullie op prijs.''

Quote Zij die al wonen in Groot-Brittannië behouden dezelfde rechten als ze nu hebben Premier Theresa May

Creatief

Gevraagd naar de toekomstige status van immigranten uit de EU sprak ze geruststellende woorden. ,,Zij die al wonen in Groot-Brittannië behouden dezelfde rechten als ze nu hebben.” Over een deal hierover was 'bijna een akkoord'. Daarmee voldeed May aan de eis om de EU duidelijkheid te verschaffen. Gelijktijdig wilde ze als dank voor haar goede wil medewerking van Brussel om een op maat gemaakte brexit-overeenkomst te verkrijgen.



Groot-Brittannië, zo stelde May, wil geen deal als de EU heeft met Zwitserland en Canada, die 'jaren in beslag kan nemen'. ,,We kunnen zoveel beter'', gaf ze aan. Ze vroeg om ‘creatief’ en met een ‘open blik’ toe te werken naar iets nieuws, mede vanwege de historische banden. Om eventuele disputen te behandelen heeft ze een onafhankelijk, nog op te richten juridisch orgaan voor ogen.

Op gang

Met haar toespraak hoopt May de vastgelopen onderhandelingen op gang te brengen. De EU had haar herhaaldelijk gewaarschuwd.



De belofte bij een overgangsregeling aan de financiële verplichtingen voor het meerjarenbudget van Brussel te voldoen, was een strohalm. Over de definitieve ‘scheidingsregeling’, harde afspraken over de betaling van de uitstaande schulden van Groot-Brittannië aan de EU, repte ze met geen woord.



Wat voor de onderhandelaars in Brussel mogelijk als een klamme hand aanvoelt, geldt voor May als een reuzenstap. Ze moest in de aanloop naar de toespraak hardliners binnen haar partij gunstig stemmen. Voor hen, onder wie minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson, voelt elke financiële tegemoetkoming aan de EU als kiezersbedrog. Bezien in dat licht, is het aanbod om minimaal twee jaar lang miljarden aan Brussel over te maken, niet mager.

Overgangsregeling