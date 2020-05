Griekenland al half juni open voor toeristen

Supercy­cloon raast recht op India en Bangladesh af, miljoenen mensen geëvacu­eerd

19 mei India en Bangladesh zetten zich schrap voor een van de heftigste stormen die de landen ooit hebben moeten trotseren. Met windsnelheden tot 270 kilometer per uur is cycloon Amphan in elk geval de krachtigste storm aller tijden die is gemeten in de Golf van Bengalen.