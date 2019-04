Griekenland eist honderden miljarden van Duitsland voor oorlogsschade

Griekenland gaat bij Duitsland officieel 290 miljard euro aan herstelbetalingen eisen voor de schade die is aangericht tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het Griekse parlement heeft daar in grote meerderheid mee ingestemd.

,,Dit is voor ons een historische en morele plicht", sprak de Griekse premier Alexis Tsipras, die bij de verkiezingen in 2015 beloofde om een deal met Duitsland te sluiten over de herstelbetalingen. Omdat Griekenland in die tijd vanwege de financiële crisis van een paar jaar eerder nog zwaar leunde op noodhulp van de Europese Unie, wachtte Tsipras een paar jaar met de eis, stelt de premier. Maar nu het internationale hulpprogramma voorbij is, is het tijd, vindt hij. ,,We hebben nu de kans, om dit hoofdstuk voor beide landen af te sluiten.”

Lees ook Griekse joden eisen losgeld uit oorlog terug van Duitsland Lees meer

Tijdens het debat in het Griekse parlement werden ooggetuigenverslagen van massale moordpartijen voorgelezen.

In de Tweede Wereldoorlog werden 300.000 Grieken gedood. Ook dwong de Duitse bezetter destijds een grote lening af, die nooit werd terugbetaald. Die lening zou nu enkele miljarden waard zijn. Een speciale commissie rekende in 2015 uit dat Duitsland de Grieken in totaal 280 miljard schuldig zou zijn. Vier jaar later is dat bedrag dus opgelopen naar 290 miljard euro.

Volledig scherm De regering van bondskanselier Angela Merkel peinst er niet over om in te gaan op het Griekse verzoek. © EPA

Schuld en leed

Griekenland en Duitsland twisten al tientallen jaren over de herstelbetalingen. Een woordvoerder van de Duitse regering stelt tegenover Duitse media dat de regering zich bewust is van de grote schuld en het grote leed dat nazi-Duitsland de Grieken heeft aangedaan. Maar de kwestie van de herstelbetalingen is volgens de Duitsers afgehandeld met de betaling van 115 miljoen euro in 1960. Dat geld ging met name naar joodse slachtoffers.

Bovendien ondertekende ook Griekenland in 1990 bij de Duitse eenwording een verdrag dat aangeeft dat Duitsland geen herstelbetalingen meer hoeft te doen, betoogt Berlijn. Het conflict zou uiteindelijk voor het Internationaal Gerechtshof in Den Haag kunnen eindigen.