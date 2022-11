Griekenland: grote reddingsactie voor stuurloze vissersboot met paar honderd migranten

Journalist NU.nl moet van politie in Qatar foto's wissen: ‘Ik wilde gewoon kijken of alles af was’

NU.nl-journalist Bas Scharwachter maakte vandaag kennis met de grenzen van de Qatarese persvrijheid. Op last van een agent moest hij een aantal foto’s wissen. Met de nodige verbazing kijkt hij er een paar uur later op terug. ‘De toon was best intimiderend.’

18 november