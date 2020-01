Griekenland wil drijvende dam in zee om bootvluchtelingen te stoppen

'Sterfteper­cen­ta­ge hoger dan bij Spaanse griep, dus zaak om uitbraak snel te beteugelen’

17:13 De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bepaalt vanavond of de uitbraak van het Wuhan coronavirus wordt uitgeroepen tot een wereldwijde noodsituatie. Het aantal besmettingen stijgt snel. Hoeveel zorgen moeten we ons inmiddels maken? En doet Nederland wel genoeg, of reageren andere landen te hysterisch? Viroloog Marion Koopmans, lid van het expertcomité dat de WHO vanmiddag adviseert over de aanpak van het virus, geeft uitleg.