Griekse brandweer vindt 18 verbrande lichamen bij natuurbrand

Het dorp bevindt zich in de regio Evros, in het grensgebied met Turkije. Dat is een populaire route voor vluchtelingen die vanuit Turkije de EU binnenkomen. De streek is vernoemd naar de gelijknamige rivier, ook wel de Maritsa genoemd. De lichamen zijn gevonden in de buurt van Dadia, een nationaal park dat daar ligt. Eerder was in het getroffen gebied ook al een lichaam van een mogelijke migrant gevonden.