Griekse misdaadjournalist ‘in maffiastijl’ vermoord

Een van de meest ervaren misdaadverslaggevers van Griekenland is vrijdagmiddag doodgeschoten voor zijn woning in Athene. De schutter zat als passagier op een motor en vuurde een reeks schoten af op Giorgos Karaivaz. Hij werd geraakt door zeven kogels en bezweek ter plaatse aan zijn verwondingen, melden Griekse media.

De motor met de schutter en een handlanger verdween in onbekende richting. De motor werd later onbeheerd aangetroffen langs een snelweg. Op de plaats delict werden minstens zeventien kogelhulzen gevonden. De politie gaat ervan uit dat de schutter een geluiddemper gebruikte, omdat buren verklaarden geen schoten te hebben gehoord.

Giorgos Karaivaz kwam terug van zijn werk voor de Griekse televisiezender Star TV, waar hij te zien en te horen was in een middaguitzending. ‘Plotseling verschenen twee mannen op een motor naast hem, waarna de passagier minstens tien schoten afvuurde’, verklaarde de werkgever. Volgens de politie werd de journalist en vader van een tienerzoon doodgeschoten vlak nadat hij uit zijn auto was gestapt en gebeurde dat van een afstand van zo'n vijf meter. Zijn levenloze lichaam werd naast zijn auto gevonden en vertoonde meerdere schotwonden.

De ontzette collega’s maakten Karaivaz’ dood bekend tijdens een nieuwsbulletin. ,,Het is onze eigen Giorgos Karaivaz die elke dag te zien en te horen was en de afgelopen jaren werkte aan veel moeilijke onderwerpen die we samen behandelden in onze misdaadreportages”, zei tv-presentator Katia Makri met een brok in haar keel. ,,Het is heel moeilijk om zelfs maar te geloven dat zoiets is gebeurd. Het is nieuws dat ons echt heeft geschokt.’’

Geen doodsbedreigingen

De Griekse regering, oppositiepartijen en belangrijkste journalistenvakbond hebben de moord scherp veroordeeld. ‘Het doodschieten van Karaivaz heeft ons allemaal geschokt’, zei regeringswoordvoerster Aristotelia Peloni. ,,De autoriteiten onderzoeken de zaak om ervoor te zorgen dat de daders worden gearresteerd en voor de rechter worden gebracht.” Volgens de Griekse autoriteiten had Karaivaz geen melding gemaakt van doodsbedreigingen en vroeg hij ook niet om politiebescherming.

Mensenrechtencommissaris Dunja Mijatović van de Raad van Europa drong er bij de Griekse autoriteiten op aan de daders te vinden. ‘De moord op Giorgos Karaivaz in #Griekenland is een tragische herinnering dat journalistiek een gevaarlijk beroep is in Europa. Ik roep de autoriteiten op om deze misdaad dringend en volledig te onderzoeken en ervoor te zorgen dat de verantwoordelijken ook ter verantwoording worden geroepen #safetyofjournalists', reageerde ze op Twitter.

Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie veroordeelde de moord ook scherp. ‘Het vermoorden van een journalist is een verachtelijke, laffe daad. Europa staat voor vrijheid. En persvrijheid is misschien wel de meest heilige van allemaal. Journalisten moeten veilig kunnen werken. Mijn gedachten zijn bij de familie van George Karaivaz. Ik hoop dat de criminelen snel voor de rechter worden gebracht’, tweette ze.

Tweede journalistenmoord

Karaivaz werkte voor verschillende Griekse kranten en omroepen en had ook een eigen blog. Daarop staat een bericht van zaterdag waarin wordt gemeld dat de Griekse premier Mytsotakis naar aanleiding van de moord een ontmoeting heeft gehad met de voormalige minister van Burgerbescherming Michalis Chrysochoidis en hem verzocht de zaak te onderzoeken.

Hoewel het niet ongebruikelijk is dat Griekse mediakantoren slachtoffer worden van brandbommen en vandalisme, zijn moorden op journalisten relatief zeldzaam in Griekenland. In juli overleefde boulevardblad-eigenaar Stefanos Chios een aanslag waarbij een gemaskerde man hem buiten zijn woning in nek en borst schoot. Het onderzoek loopt nog.

In juli 2010, toen Griekenland in een economische en politieke crisis verkeerde, werd onderzoeksverslaggever Socratis Giolias in de opening van zijn voordeur doodgeschoten voor de ogen van zijn zwangere vrouw. Gemaskerde aanvallers vuurden zestien keer op hem. De 37-jarige radiochef was de eerste Griekse journalist die werd doodgeschoten sinds de moord op krantenuitgever Nikos Momferatos. Hij werd in 1985 doodgeschoten, enkele dagen voor de publicatie van een onderzoeksreeks over corruptie. De links extremistische guerrillabeweging ‘Revolutionaire Sekte’ eiste later de verantwoordelijkheid op voor de moord, waarvoor nooit iemand is gearresteerd.

Volledig scherm Een forensische speurder bij de woning van het slachtoffer. © AFP

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm Voorzitter Maria Antoniadou van de Atheense Journalistenunie (ESIEA) legt een verklaring af in de straat voor de woning van Karaivaz. © EPA

