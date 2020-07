Griekse student fietst van Schotland naar Athene na geannuleerde vluchten

Vastzitten in het buitenland zonder te weten wanneer je naar huis kunt: het overkwam duizenden mensen na het uitbreken van de coronacrisis. Zo ook de Griekse Kleon Papadimitriou. De 20-jarige student besloot niet af te wachten en de reis van Schotland, waar hij studeerde, naar Athene maar per fiets af te leggen.

De twintiger deed 7 weken over de rit van 3500 kilometer. Op 27 juni kwam hij eindelijk aan bij zijn familie in Athene. ,,Ik begin eigenlijk nu pas te beseffen hoe groot deze prestatie was”, vertelt Papadimitriou tegen CNN.

Eind maart, toen het coronavirus zich over de wereld verspreidde, besloot de student aan de Schotse University of Aberdeen terug naar Griekenland te gaan. Hij deed drie pogingen om een vlucht te boeken, maar ze werden allemaal geannuleerd. ,,Begin april wist ik dat ik op zijn minst een maand in quarantaine zou moeten doorbrengen in Aberdeen.”

De avonturier had geen zin om wekenlang op zijn kamer weg te kwijnen en ging op zoek naar een alternatief. Vorig jaar had hij eens meegedaan aan een fietswedstrijd en dit jaar had hij een aantal weken getraind op een racefiets. Met deze geringe ervaring besloot hij ervoor te gaan. Hij kocht een fiets, de materialen die hij nodig zou hebben voor zijn trip en bracht zijn vrienden en familie op de hoogte. ,,De meesten vonden het prima, maar ik denk dat ze dachten dat ik het toch niet zou doorzetten.”

De tocht

Bepakt met sardientjes in blik, pindakaas en brood, een tent, slaapzak en gereedschap voor zijn fiets begon hij op 10 mei aan zijn tocht. Zijn familie en vrienden volgden hem via een app. Elke dag legde hij tussen de 60 en 120 kilometer af, eerst door Engeland, vervolgens door Nederland, Duitsland en Oostenrijk, om daarna aan de oostkust van Italië de boot naar de Griekse haven van Patras te pakken. Vanaf daar was het nog een paar honderd kilometer naar zijn woonplaats Athene.

Gedurende zijn rit zette hij zijn tentje op in velden en bossen. Soms nam hij contact op met vrienden of bekenden die hem een bed en een douche aanboden. ,,Ik ben van nature een introvert persoon, dus dit dwong me om uit mijn comfort zone te stappen”, aldus Papadimitriou tegen CNN.

Emotioneel

Eenmaal in Athene stonden familie, vrienden en zelfs vreemden die hadden vernomen van zijn avontuur hem op te wachten. ,,Het was heel emotioneel. Mijn ouders waren vroeger heel avontuurlijk, dus het betekende veel voor hen om te zien dat ik in hun voetsporen trad. Ik denk dat ze vooral opgelucht waren.”

Papadimitriou is trots op wat hij bereikt heeft. ,,Ik ben er een beter persoon door geworden. Ik geloof meer in mezelf en in mijn capaciteiten. Ik heb veel geleerd over mijn grenzen, mijn krachten en mijn zwakheden”, blikt de Griek terug. ,,Als je een doel hebt en je gaat ervoor, zul je dingen over jezelf leren en jezelf verrassen, of je het doel nu haalt of niet.”