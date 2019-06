Grimmige sfeer in Hongkong: honderden demonstranten omsingelen politiebureau

Republikei­nen VS willen actie tegen Iran na neerhalen drone

5:14 Een aantal prominente Republikeinen uit het Huis van Afgevaardigden in de VS wil dat Amerika ,,afgemeten actie’’ onderneemt tegen Iran nadat dat land donderdag een Amerikaanse drone heeft neergehaald. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft inmiddels alle burgervluchten over het Golfgebied verboden.