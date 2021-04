Groenen doen gooi naar Merkels stoel met ‘doener’ Annalena Baerbock (40)

In de machtsstrijd om de stoel van bondskanselier Angela Merkel, die niet meer verkiesbaar is bij de federale verkiezingen in september in Duitsland, hebben de mannelijke kandidaten er nu een vrouwelijke concurrent bij. Het gaat om Annalena Baerbock (40), covoorzitter van de Duitse Groenen.

Haar kandidaatschap is zojuist tijdens een livestream bekendgemaakt door de andere covoorzitter van Bundnis 90/Die Grünen, Robert Habeck (51). Hij geldt als de filosofische strateeg van de partij, Baerbock als doener en praktijkkenner. Klimaatbescherming is voor haar ‘het fundament van het Duitsland van de toekomst’, zei ze tijdens haar eerste toespraak als kanselierskandidaat. ,,Die klimaatbescherming is tevens fundamenteel voor ons welzijn. Daarvoor zijn veranderingen nodig. Andere partijen doen er beloftes over, wij gaan ze realiseren’’, klonk het strijdvaardig. Een van de punten in het verkiezingsprogramma van de Groenen is het louter nog toelaten van emissievrije autos vanaf 2030.

Duitsland heeft volgens Baerbock ‘een nieuwe start’ nodig. Ze beloofde de kiezers ook een andere politieke cultuur. ,,Met elkaar in plaats van tegen elkaar.’’ De Groenen zijn volgens de peilingen de tweede populairste partij in Duitsland na Merkels CDU en vormen daarmee geduchte concurrentie voor de christendemocraten. Die zijn nog steeds de sterkste (rond 28 procent), maar de Groenen komen dichterbij (rond 21 procent) en het bondskanselierschap is daarmee realistisch voor de partij. Die schoof nooit eerder een kanselierskandidaat naar voren.

Bundnis 90/Die Grünen waren vorige maand de grote winnaar bij de deelstaatverkiezingen in Baden-Württemberg en Rijnland-Palts. De CDU van Angela Merkel verloor fors en scoorde in eerstgenoemde staat zelfs historisch laag. De Groenen zijn sinds 2018 aan een opmars bezig in Duitsland en positioneren zich steeds meer als ‘partij van het nieuwe midden’. Dat gaat ten koste van de traditionele ‘volkspartij’ CDU.

Boerderij

Baerbock, getrouwd en moeder van twee kinderen, groeide met haar ouders, twee zussen en het gezin van een oom en tante op in de omgeving van Hannover (Nedersaksen). Ze bewoonden samen een boerderij. Als tiener speelde ze voetbal in een meisjesteam. Na haar middelbare school studeerde Baerbock politicologie en internationaal recht. Via een stage bij de Raad van Europa in Straatsburg en het Europees Parlement kwam ze in aanraking met politieke gebeurtenissen.

Na het behalen van haar masterdiploma werd ze bureaumanager van de Groene Europarlementariër Elisabeth Schroedter in Potsdam bij Berlijn, sindsdien haar woonplaats. In 2005 werd ze lid van de Groenen, die haar in 2018 tot covoorzitter kozen. Sinds 2013 is Baerbock lid van de Bondsdag, het Duitse parlement.

Machtsstrijd

De machtsstrijd om Merkels stoel is in volle gang. Binnen Merkels CDU-partij woedt sinds vorige week zondag een felle discussie over wie de kandidaat voor het bondskanselierschap moet worden. De top van de regeringspartij koos voor Armin Laschet, partijvoorzitter en minister-president van de aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen. De leiding van de CSU, de kleine zusterpartij uit Beieren, schaarde zich achter Markus Söder. Hij is ook partijvoorzitter en leider van de deelstaat Beieren. De twee ‘kroonprinsen’ beloofden’ uiterlijk zondagavond te beslissen wie van hen de kandidaat wordt maar zijn het nog steeds niet eens en willen geen van beiden van wijken weten. Söder is in de peilingen voor de nieuwe bondskanselier de grote favoriet en krijgt ook steun van de basis van de CDU. De machtsstrijd verdeelt de zogenoemde Union van beide zusterpartijen.

De SPD, de andere regeringspartij, koos in augustus vorig jaar de huidige minister van Financiën Olaf Scholz als kanselierskandidaat.