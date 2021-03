Groep Algerijnen zit al drie weken opgesloten op vliegveld Charles de Gaulle

De Algerijnen namen op 26 februari het vliegtuig in Londen om via Parijs naar hun geboorteland terug te gaan. ,,Toen we aan boord gingen, kregen we van Air Algérie te horen dat we het land niet in mochten, vanwege de Britse coronavariant’’, vertelde een van de betrokkenen in de Franse pers. Daarom moesten ze in de Franse hoofdstad uitstappen. Ze kwamen als groep in de transitzone terecht en konden daar ook niet meer weg.

,,De consul van Algerije en een vertegenwoordiger van Air Algérie zijn bij de mensen langs geweest. We hebben ze uitgelegd dat ze terug moeten naar huis, en moeten wachten tot de grenzen weer open gaan’’, liet de Algerijnse ambassade in Parijs weten. Die terugreis zou zelfs gratis zijn, werd beloofd. Maar de 25 gestrande reizigers weigerden. ,,Ze willen in de transitzone blijven.’’

De eerste twee weken betaalde de luchtvaartmaatschappij het eten voor de groep. ,,Nu zijn het medewerkers van het vliegveld die ons soms eten brengen’’, zei één van de Algerijnen. ,,We hebben ook dekens gekregen, wat kleren voor de kinderen en hygiëneproducten.’’

Terugkeer geen optie

Voor sommigen is terugkeer naar Londen geen optie. Een enkeling wil definitief terug naar Algerije: ,,Ik heb mijn huis en werk al opgezegd in Groot-Brittannië.’’ Anderen zeggen speciaal een PCR-test te hebben gedaan voor de reis, of zelfs al gevaccineerd te zijn. ,,Sommigen van ons werken in Algerije. Eén van de kinderen zit er op school’’, vertelt Hocine, die met zijn vrouw en 3-jarige dochtertje deel uitmaakt van de groep.

Om te douchen kunnen ze sinds kort wel naar een hotel op het vliegveld. ,,De eerste douche werd door Air Algérie betaald, Nu betalen we zelf: 20 euro per 30 minuten per persoon.’’

Een oplossing is vooralsnog niet in zicht, omdat de Algerijnse grens dicht blijft en niemand van de 25 Algerijnen terug naar Londen wil. De groep zit vast.

Dat gebeurde al eens met een Iraanse asielzoeker wiens papieren waren gestolen: hij woonde jarenlang op vliegveld Charles De Gaulle. Dat inspireerde Steven Spielberg tot het maken van The Terminal, waarin acteur Tom Hanks vast komt te zitten op het Parijse vliegveld.

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: