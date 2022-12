Groep Belgen wint jackpot van 142 miljoen euro: ‘Ik ga de kinderen en kleinkinderen blij maken’

In een krantwinkeltje in het Belgische Olmen is dinsdagavond een grote jackpot van 142.897.164 euro gevallen. 165 mensen kochten een lot van ‘Euromillions’ en delen de prijs. Dat komt erop neer dat ze allemaal bijna 870.000 euro hebben gewonnen. ,,Het is voor iedereen een overrompeling”, reageerde de eigenaar van de krantenwinkel.

,,Er is met een heel grote groep gewonnen”, bevestigde Wim Van Broekhoven, de eigenaar van de krantenwinkel bij een Belgisch radioprogramma. Een verslaggever van HLN die gisteren in de winkel stond zegt dat de winnaars in de krantenwinkel ‘stonden te bibberen op hun benen’ en ‘tranen in hun ogen hadden'.

Een van de winnaars wil onherkenbaar in beeld een reactie geven. ,,Ik wist niet waar ik het had”, vertelt hij over het moment waarop hij het goede nieuws kreeg. ,,Ik ben erg aangedaan”, klinkt het. De man speelt wekelijks mee, maar het is de eerste keer in dertig jaar dat hij ook wint. Wat de winnaar precies met het geld gaat doen, weet hij nog niet. ,,Ik denk dat ik de kinderen en kleinkinderen er blij mee ga maken.”

Vrij uniek

Net als bij veel krantenwinkels betaalden vaste klanten vijftien euro voor een multi-spelformulier. Daarmee kunnen spelers meer nummers aankruisen dan bij een ander lot. Toch is zo'n grote jackpot vrij uniek volgens Joke Vermoere, woordvoerder van de Nationale Loterij. ,,Het is niet de eerste keer dat De Pershoek dit soort groepspotten organiseert, maar wel de eerste keer dat ze zoveel winnen”, aldus Vermoere.

De pot is groter dan de gemiddelde Euromillions-pot, maar is nog niet de grootste die ooit in België is gewonnen. In oktober 2016 won een Belgische straatveger 168.085.323 euro, de grootste Belgische winst ooit.

Volledig scherm De Euromillions-pot van meer dan 142 miljoen euro is gevallen in de krantenwinkel 'De Pershoek’ in Olmen, Antwerpen. © Google Maps