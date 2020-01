Grond in Puerto Rico blijft maar beven: al ruim 100 schokken gevoeld in twee weken

Noodtoestand

De autoriteiten van Puerto Rico hebben inmiddels de noodtoestand afgekondigd. Het Caraïbische eiland is de schade van de orkanen Irma en Maria in 2017 nog altijd niet te boven. Daarom komen deze klappen extra hard aan, al valt het aantal slachtoffers vooralsnog mee. Een 73-jarige man kwam in de stad Ponce om het leven toen een muur op hem instortte. En er vielen een onbekend aantal gewonden.

Hoe groot de schade precies is, is moeilijk in te schatten door de nog altijd gebrekkige infrastructuur op het eiland. Vooral de materiële schade aan gebouwen en wegen is groot. Ook is op veel plekken de elektriciteit uitgevallen. En dat is voor de inwoners, die toch al grote moeite hebben met de wederopbouw na de orkanen, een extra hard gelag. Zeker 4000 mensen hebben een schuilplaats opgezocht uit angst voor nieuwe schokken of vanwege de grote schade aan hun huis.