Groot alarm om coronavirus: WHO spreekt van internationale noodsituatie

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft het coronavirus uitgeroepen tot een internationale bedreiging voor de volksgezondheid. Voor een dergelijke stap moet de bedreiging van de gezondheid behalve internationaal ook zeer ernstig zijn, erg plotseling, ongebruikelijk en onverwacht. PHEIC is een Engelse afkorting voor Internationale Noodsituatie in de Publieke Gezondheid. Het is de zesde keer dat de WHO op deze manier alarm slaat.

Een comité van de WHO bepaalt wanneer gezondheidsrisico’s erg uitzonderlijk en niet aan één bepaald land gebonden zijn. Die commissie stelt dan in eerste instantie voor een periode van drie maanden dat de toestand internationaal moet worden aangepakt. Ze kan met aanbevelingen komen om de crisis te bestrijden en lidstaten worden geacht die op te volgen.

De praktische gevolgen in Nederland lijken erg beperkt, omdat volgens een woordvoerder van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) ons land al zo veel voorbereidingen voor een ernstig scenario heeft getroffen. Nederland is volgens hem wat dat betreft al in de hoogste alarmfase. Het zou wel mogelijk zijn dat bepaalde aanbevelingen van het comité van de WHO gevolgen hebben voor verkeer of handel met China.

Tekst gaat verder onder deze livestream van de persconferentie van WHO

Hoe vaak PHEIC?

De ‘PHEIC’ stamt uit 2005 en is uitgeroepen in 2009 (Mexicaanse griep), twee keer in 2014 (een vorm van polio en een ebola-uitbraak), in 2016 (het zikavirus) en in 2019 (ebola-uitbraak). De laatste keer in 2019 aarzelde de WHO erg lang.

De ebola-uitbraak in het noordoosten van Congo in 2018 leek een binnenlands probleem te blijven. Bovendien was de WHO bang dat een verklaring van een medische noodsituatie het straatarme Congo erg veel economische schade zou berokkenen.

In 2009 was er een ‘PHEIC’ voor een uitbraak van de varkensgriep of Mexicaanse griep. De WHO kreeg hierna kritiek, omdat de uitbraak uiteindelijk mee bleek te vallen.

In mei 2014 riep de WHO een internationale noodsituatie uit, naar aanleiding van het weer opduiken in Azië en Afrika van een aandoening die als bijna bedwongen werd beschouwd, een vorm van polio of kinderverlamming. In hetzelfde jaar volgde een ‘PHEIC’ over een uitbraak van ebola in West-Afrika die vele duizenden levens eiste.

Begin 2016 bracht de WHO haar vierde ‘PHEIC’ naar buiten. Het betrof een uitbraak, vooral in Latijns-Amerika, van het door muggen overgebrachte het zikavirus, dat vooral gevaarlijk is voor ongeboren baby’s.

Complimenten

De WHO prees China eerder voor de aanpak van het corononavirus dat eind december op een markt in centraal China opdook. WHO-chef Tedros Adhanom Ghebreyesus zei dat de Chinese president Xi Jinping gedetailleerde kennis over de uitbraak heeft en zich persoonlijk met de bestrijding bemoeit.

,,Dat is echt leiderschap”, zei Tedros die in China op bezoek is geweest. China brengt in zijn vastberadenheid ook grote economische offers.

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van het coronavirus in ons liveblog.

Volledig scherm Virusvrees rond lijnvluchten naar China, overzicht verwachte vluchten van en naar Wuhan, centrum van uitbraak nieuw coronavirus en overzicht vluchten naar China vanuit Nederland. ANP INFOGRAPHICS © ANP Graphics

Volledig scherm Virusvrees, wanneer is sprake van een pandemie? Fases volgens werledgezondheidsorganisatie WHO. ANP INFOGRAPHICS © ANP Graphics