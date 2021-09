Groot-Brittannië zet leger op stand-by vanwege brandstofcrisis

VIDEO Vader van vermoorde Gabby op begrafenis: ‘De hele planeet kent nu de naam van deze vrouw’

27 september Talloze mensen hebben tijdens een herdenkingsdienst in de buurt van New York afscheid genomen van de vermoorde Gabrielle ‘Gabby’ Petito. Haar vader Joseph Petito beschreef zijn dochter in een grafrede in Holbrooke als een ‘gelukkig meisje’ tot wie veel mensen zich aangetrokken voelden, meldt CNN. ,,Ik wil dat je je laat inspireren door Gabby.”