Groot deel Curaçao opnieuw uren zonder stroom

Vliegveld Palermo heropend, beperkt aantal vluchten wegens bosbranden Sicilië

Het vliegveld van Palermo op Sicilië is heropend, maar op dit moment is een beperkt aantal vertrekkende vluchten toegestaan wegens de bosbranden in de omgeving. Voor aankomende vluchten worden de weersomstandigheden in de gaten gehouden.