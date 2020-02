Groot ongeval in Antwerpse tunnel: 1 dode, 5 zwaargewonden en 44 lichtgewonden

Kop-staartbotsing

Over de oorzaak van het ongeval is nog niet veel bekend, maar het zou gaan om een kop-staartbotsing tussen drie vrachtwagens, twee bussen en een auto. Volgens getuigen reed een Bulgaarse truckchauffeur met hoge snelheid in op een auto die stil stond in een file in het midden van de tunnel. De personenwagen werd vervolgens volledig geplet tussen de truck en één van de bussen. Door de enorme impact knalde de bus tegen de voorliggende bus. Ook twee vrachtauto's die ervoor in de file stonden werden geraakt. Voor de bestuurder van de auto kwam alle hulp te laat. Die is ter plaatse overleden. De bestuurders van de bussen werden door de hulpdiensten bevrijd.