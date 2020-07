Grootscheepse operatie tegen Siciliaanse maffia: 46 arrestaties waarvan eentje in Duitsland

Die ene verdachte werd vanmorgen “in de vroege uurtjes” opgepakt in Wolfsburg, melden het Openbaar Ministerie (OM) in Braunschweig en de deelstaatrecherche Nedersaksen in een gezamenlijke verklaring. Details over de achtergrond en personalia van de arrestant kunnen vanwege het lopende onderzoek in Italië op dit moment niet worden gegeven, luidt het.

De verdachte werd opgepakt op basis van een Europees arrestatiebevel. Dat werd uitgevaardigd door de Italiaanse onderzoeksautoriteiten. “Ze beschuldigen de verdachte van lidmaatschap van een maffia-achtige criminele organisatie die vermoedelijk actief is in onder andere drugshandel.”

De man zit vast in afwachting van een beslissing van Duitsland over zijn uitlevering aan Italië. Het zou gaan om een ‘onderbaas’ van een criminele clan. De arrestant wordt ook verdacht van wapenbezit, meldt de nieuwssite Wolfsburger Nachrichten.

Lokale maffiabaas

De in Duitsland opgepakte verdachte is familie van Raffaele Bevilacqua. De voormalige advocaat en lokale politicus voor de christendemocraten in de jaren 80, is een van de 45 personen die werden gearresteerd in Barrafranca en Pietraperzia in de Siciliaanse provincie Enna. Bevilacqua is volgens de Italiaanse politie de lokale maffiabaas. Hij werd tot levenslang veroordeeld voor eerdere maffiagerelateerde misdaden maar kwam twee jaar geleden vrij om gezondheidsredenen. Volgens de politie hervatte hij meteen zijn criminele activiteiten. Zijn dochter Maria Concetta is onder huisarrest geplaatst.

Naast de talrijke arrestaties nam de politie tijdens operatie ‘Ultra’ ook voor meer dan 1 miljoen euro aan goederen in beslag.

Gambino-clan

De Italiaanse politie en de FBI arresteerden medio juli vorig jaar negentien vermeende maffialeden tijdens een grote gezamenlijke operatie op Sicilië en in de Verenigde Staten nadat uit een onderzoek was gebleken dat er banden waren tussen de Cosa Nostra-maffia en de Gambino-clan in New York.

Naast de arrestaties nam de politie ook voor meer dan 1 miljoen euro aan goederen in beslag.

