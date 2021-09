Grootste boom ter wereld bedreigd door aanhoudende bosbranden in Californië

VIDEO Duizenden mensen op de vlucht voor bosbrand in populaire toeristen­plaats Californië

31 augustus Duizenden inwoners van South Lake Tahoe, in het noorden van de Amerikaanse staat Californië, hebben maandag hun huizen moeten verlaten wegens een grote bosbrand die het stadje van 22.000 inwoners bedreigt. De zogeheten Caldor-brand woedt sinds 14 augustus en heeft al honderden gebouwen en meer dan 700 vierkante kilometer land in de as gelegd.