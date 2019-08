Grootste drugsvangst ooit in Duitsland: 4500 kilo cocaïne ter waarde van een miljard euro

Partij Johnson verliest zetel in Brits parlement na verkiezin­gen Wales

8:07 De meerderheid van de Britse regering van premier Boris Johnson is in het Lagerhuis teruggevallen op slechts één zetel. Een tussentijdse verkiezing in Wales, in het kiesdistrict Brecon and Radnorshire is gewonnen door de pro-Europese Liberaal-Democrate Jane Dodds.