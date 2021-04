Grootste konijn ter wereld gestolen, Britse eigenaar looft ruim 1000 euro uit

Het grootste konijn ter wereld is het afgelopen weekeinde gestolen uit zijn huis in Worcestershire, in het Verenigd Koninkrijk. Zijn baasje Annette Edwards is ontroostbaar en heeft een beloning van 1000 pond (1150 euro) uitgeloofd voor zijn terugkeer.

,,Het is een zeer trieste dag’’, aldus baasje Edwards. Het reuzenkonijn Darius kreeg in 2010 een sterrenstatus toen hij met zijn maar liefst 1.29 meter een vermelding kreeg in het Guinness Book of Records.

Volgens de politie zou de 10-jarige Darius zaterdagnacht uit zijn verblijf in de tuin van het landgoed in Stoulton zijn gehaald. Edwards deed een oproep op Twitter om het beest “alsjeblieft snel terug te brengen”. Volgens haar is het konijn niet meer van veel waarde, omdat het al te oud is om verder mee te fokken.

De 69-jarige Edwards heeft als fokker al ruim honderd reuzenkonijnen voortgebracht. Het record van grootste konijn is al sinds 2008 in haar bezit, zo meldt The Daily Mail.

Een woordvoerder van de politie van West Mercia verzoekt getuigen zich te melden.